Karol G triunfa en la capital

Humo y luces rojas iluminaban una cueva mientras una horda de amazonas trepaba la pirámide levantada sobre el escenario del Estadio GNP. A gatas llegaron hasta la cima, donde las esperaba Karol G. Entonces, una explosión de pirotecnia iluminó el cielo nocturno de la Ciudad de México y la Bichota arrancó con “Latina Foreva”.

La fuerza y delicadeza de sus movimientos, junto con una mirada feroz, como si quisiera devorar el estadio, fueron su carta de presentación ante 65 mil personas. La cueva se transformó en una discoteca de láseres amarillos que combinaban con su conjunto dorado de falda y top. Después de “Un gatito me llamó”, la colombiana se permitió un respiro.

Convivencia

Con la vista fija en el horizonte, recorrió de arriba abajo las tribunas. Una sonrisa se dibujó mientras saludaba con la mano y lanzaba un beso a sus seguidores. “¡Dimeee!”, gritó antes de que la cueva se pintara de verde al ritmo de “Oki Doki”.

El frío de la noche quedó atrás con una ráfaga de fuego que hizo que incluso la reina de la pirámide se pusiera de rodillas para bailar junto a su séquito de amazonas.

Con la gracia de una leona, bajó algunos escalones de su trono y volvió a mirar al público. Esta vez quiso saludar de viva voz. “¡Buenas noches, México! ¿Cómo está la energía? Yo no sé ustedes, pero yo vine a bailar, a cantar, a perrear, a llorar y, ojo, que Monterrey me dejó la vara muy alta. Vamos a ver qué tal aquí”, dijo mientras hacía un recorrido por todos sus éxitos.