Karol Sevilla quiere cambiar su imagen

Karol Sevilla no quiere ser la eterna adolescente, por ello busca la manera de romper con aquella imagen, la que Disney le dio a partir de su protagónico en la serie Soy Luna.

Por eso la joven actriz dice sentirse emocionada de regresar al teatro, ahora interpretando a la chispeante Lupita en Mentiras: el musical, personaje al que, asegura, enriquecerá con aspectos que conoció en su lugar de origen, al oriente de la Ciudad de México. “Yo nací ahí, mi cuna es la Agrícola Oriental, de ahí quiero que venga, y quiero que traiga esa raíz, y me encanta porque a mí Lupita me genera esto que me han enseñado de, ‘si me ponen a vender algo, pues te lo vendo’”, comenta emocionada ante su nuevo reto.

Karol comenta que está lista para dar el siguiente paso y así dejar de lado la etiqueta que, confiesa, por mucho tiempo le pesó. “Hay gente que todavía me tiene como la niña Disney, y hacer este personaje de Lupita es dar otro contexto y matices, porque ella es una mujer sexy y que todo el tiempo busca que la vean, todo lo contrario a lo que fue mi papel en ‘Soy Luna’”, añade Sevilla.

La también cantante explica además que fue ella la que habló con el productor Alejandro Gou para que le diera la oportunidad de formar parte del musical, y al obtener el sí, le sugirieron que fuera por el personaje de Daniela, pero ella tenía muy claro a quien quería interpretar. “Yo vi la obra cuando tenía nueve años y me enamoré de Lupita desde el primer momento; de hecho, tuve la oportunidad de verla con Mariana Treviño. Me pareció un personaje maravilloso, con tantas cualidades, actoralmente me trajo desafíos grandes, en los que hubo un momento que me hizo dudar de mí”, reconoce Karol.