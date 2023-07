Muchos secretos se han revelado a lo largo de las emisiones del reality show La casa de los famosos México, incluyendo la relación amorosa intermitente que Emilio Osorio, hijo de la vedette Niurka Marcos, y la estrella de Soy Luna, Karol Sevilla, han mantenido durante tres años.

Fue el propio Emilio quien, entre lágrimas, confesó en el programa su profundo enamoramiento por la actriz, y más recientemente, le hizo una especial petición, expresando su necesidad de saber si las cosas seguían bien entre ellos, pues a pesar de que toda su familia, incluyendo su padre Juan Osorio, le brindado su apoyo, el artista no ha escuchado la voz de Karol a las afueras de la casa.

Emilio suplicó: “Oigan, me pueden dar una señal para saber si mi novia me sigue amando y si aún estamos juntos. Por favor, ya estoy hasta la madre... No lo iba a decir, enviando este video. Ya me vale madre... Karol, neta, ¿qué pedo? Necesito una señal, por favor, te amo. ¿Seguimos siendo novios? Digo, sigo bien enamorado de ti, pero neta, necesito algo, ahora sí lo necesito”.

El amor de Osorio no solo se detendría ahí, sino que incluso reveló que ya está pensando en cómo proponer matrimonio a la cantante.

Ante la desesperación del actor, los fanáticos acudieron a las redes sociales de Karol para transmitirle el mensaje. Uno de ellos tuvo la astucia de hacerlo mientras esta realizaba una transmisión en vivo.

Durante el video, compartido en Tiktok, Karol explicó que ya estaba trabajando en una sorpresa grandiosa para su amado. Sin embargo, los fanáticos tendrán que ser pacientes, ya que actualmente está ocupada con un proyecto en Perú, según reveló Niurka. “Ya estamos en eso. Estamos en eso. Por favor, relájense. Se va a quedar estupefacto. Se va a quedar impactado”, afirmó Karol.

Algunos internautas especularon que la artista puede estar evitando dar demasiados detalles sobre su amor con Emilio o sobre la sorpresa debido a la presión que los seguidores pueden ejercer sobre ellos, ya que son considerados una de las parejas favoritas.

“Son una pareja increíble, solo denle tiempo a Karol, tal vez no quería que se hiciera oficial”. “Por eso querían mantener su relación en secreto, porque los fans siempre arruinan las relaciones”. “Ella está en Perú trabajando. Tiene una agenda que cumplir. Ella sabrá qué día irá a verlo”, fueron algunos de los comentarios.