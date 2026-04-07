Kate Beckinsale le reclama a Ruffalo

Kate Beckinsale encendió los ánimos al revelar que fue despedida de su agencia hace meses, luego de que usara las redes sociales para expresar su rechazo a la guerra en Palestina.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios no fueron los problemas profesionales de la actriz, sino que se lanzó en contra del actor Mark Ruffalo, pues aseguró que este decidió ignorarla luego de que lo contactó para pedirle ayuda. “Te envié un mensaje directo sobre esto hace meses, pero me ignoraste”, escribió en un comentario hecho en el propio perfil de Ruffalo.

En ese mismo mensaje, la protagonista de Inframundo explicó que su despido ocurrió tras la huelga de actores y escritores del 2023, casi al mismo tiempo que a Susan Sarandon (quien también manifestó su apoyo a Gaza) por lo que habló sobre un supuesto mejor trato a los hombres en Hollywood.

Disparidad de género

“Supongo que tener pene en Hollywood realmente cuenta mucho porque no te ha despedido el mismo agente que a mí… le di ‘me gusta’ a una publicación sobre un alto el fuego y me despidieron el mismo día que a Susan Sarandon”, agregó.

Además, la actriz explicó que los hechos ocurrieron en un momento personal sumamente difícil, pues su madre, Judy Loe, había sido diagnosticada con cáncer cerebral, mientras que su padrastro, Roy Battersby, también enfrentaba problemas de salud. “Me despidieron en dos frases después de 12 años de amistad con mi agente y con el tuyo, que es muy cercano a sus padres ancianos y definitivamente sabía por lo que estaba pasando, sola”, detalló.

Aunque Kate no responsabilizó directamente a Ruffalo, y hasta aplaudió su activismo a favor de la paz en Palestina, si le recriminó por no haberla respaldado. “Aplaudo tu voz, pero el precio que pagas por tener vagina, mientras que incluso dar ‘me gusta’ remotamente a una publicación hizo que me despidieran a mí y a ti no, y eso, por decirlo menos, es interesante. Te envié un mensaje directo sobre esto hace meses, pero me ignoraste”, externó.

El mensaje solo duró unos minutos publicado, pues Beckinsale decidió borrarlo, pero fue tiempo suficiente para que los usuarios lo fotografiaran y lo filtraran en diferentes plataformas donde ya ha causado todo tipo de reacciones.