Kate del Castillo defiende narcoseries

Para Kate del Castillo, protagonista de la serie sobre narcotráfico La Reina del Sur, no debería existir prohibición sobre la música alusiva al tema y tampoco para las producciones audiovisuales que sean similares.

En las últimas semanas los narcocorridos han sido de impacto mediático, luego de que gobiernos estatales como el de Michoacán y de ciudades como Acapulco y Aguascalientes prohibieron que se escuchen en eventos masivos e incluso en el transporte público, por considerar que hacen apología de la violencia.

La medida no ha impactado en la realización de series, pero desde hace años hay voces que se han pronunciado por dejar de producirlas, bajo el argumento de que muestran a los narcos como héroes en la pantalla. “Lo que puedo decir es que no debería haber esa censura, debemos tener libre expresión”, dice Kate a pregunta expresa.

“(Si se prohíben las series) creo que ya estaríamos perdiendo la dimensión por completo, o sea, al que le guste que las vea y al que no, que le cambie; que oiga (también) otro tipo de música”, comenta.

La actriz de Ingobernable destaca que los corridos, en general, son parte de la cultura mexicana. “Los Tigres del Norte son los jefes de jefes de eso, hay tantas canciones increíbles que a mí me pueden mucho porque soy inmigrante y le hablan a los inmigrantes”, abunda Kate.

La famosa estuvo en Madrid para formar parte de la 12 entrega de los premio Platino que reconocen lo mejor del cine y de las series iberoamericanas. Por ahora, se encuentra esperando el estreno, el mes próximo, de La más fan, comedia que filmó al lado de Diana Bovio, así como del filme Instintos, con Bruno Bichir. La primera, señala, es una historia de entretenimiento de principio a fin sobre dos mujeres que no necesariamente buscan el amor, como es tradicional.

Instintos, dirigida por Sebastián Borensztein (La odisea de los giles), es un thriller sobre el secuestro de una pareja en su casa. “Tiene algunos exteriores, pero casi todo pasa en la casa donde al final (el rodaje) es más rápido porque la iluminas toda, pero también es ver hasta dónde te puedes mover como equipo”, apunta.

Aún se desconoce si la actriz protagonizará la bioserie sobre la cantante Chavela Vargas, anunciada el año pasado. “Así son los proyectos, luego se quedan por ahí enlatados. Me invitaron y no podía decir que no, pero me da miedo (risas)”, reveló.