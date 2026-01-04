Kate del Castillo vive momentos de tensión

El sismo de 6.5 grados que se registró en la Ciudad de México asustó a más de uno, un movimiento telúrico que sorprendió a miles de capitalinos, entre ellos a la actriz Kate del Castillo, quien se encontraba de visita en el país y compartió su experiencia tras escuchar la alerta sísmica.

La protagonista de La Reina del Sur, quien radica actualmente en Estados Unidos, relató que estaba profundamente dormida cuando el sonido de la alarma la despertó de manera abrupta, provocándole un fuerte sobresalto. Sin pensarlo dos veces, reaccionó de inmediato para ponerse a salvo, siguiendo los protocolos básicos de seguridad.

Kate del Castillo explicó que cada vez que viaja a la Ciudad de México procura hospedarse en planta baja, precisamente como una medida preventiva ante posibles sismos. Gracias a esto, pudo salir rápidamente al exterior, aunque reconoció que apenas tuvo tiempo de tomar unos pants y un saco que tenía a la mano. La actriz confesó entre risas y nervios que salió completamente descalza, sin preocuparse por el calzado debido a la urgencia del momento. “La verdad sí estuvo muy fuerte”, comentó, añadiendo que el miedo fue tal que ni siquiera pensó en su apariencia, sino únicamente en resguardarse.

Pan para el susto

En su testimonio, Kate narró de manera espontánea cómo vivió esos instantes de tensión, asegurando que, de no haber encontrado ropa a tiempo, habría salido prácticamente sin nada a la calle. Sus palabras, cargadas de sinceridad, reflejaron el impacto emocional que el sismo tuvo incluso en quienes están acostumbrados a vivir fuera del país. Tras el susto, la actriz intentó relajarse y recuperar la calma. Según contó, decidió disfrutar un pan una vez que todo volvió a la normalidad, un gesto sencillo que simbolizó el alivio luego de la experiencia y que conectó con la cotidianidad de los capitalinos tras un temblor.