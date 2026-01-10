﻿﻿
Kate habla de encuentro con “Chapo”

Enero 10 del 2026
Diez años después de la tercera captura del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016, Kate del Castillo recordó uno de los momentos más polémicos en su carrera, el encuentro con el narcotraficante, la cual la llevó a quedarse sin trabajo por varios años.

En una entrevista con el “youtuber” Nayo Escobar, la actriz “revisitó” aquella reunión privada con Joaquín Guzmán Loera el 2 de octubre de 2015 y llegó a la conclusión de que esa reunión tuvo un impacto directo tanto en su vida privada como en su ámbito laboral, pues enfrentó rechazo social y dificultades para que la volvieran a contratar. “Se me vino la gente encima, muchos años no trabajé”, compartió.

Dice que acudió a la cita con una botella de tequila Honor en mano, además de libros de poesía del escritor mexicano Jaime Sabines para generar una conexión más humana. “Quise llevarle algo a ‘El Chapo’, le llevé una botella de mi tequila, como un regalo para darle las gracias por la confianza. Le llevé un libro de Sabines; no sé, tal vez quería sensibilizarlo de alguna manera”, detalla.

Luego de varios años de sostener comunicación con el capo, a través de teléfonos e intermediarios, la actriz viajó a un punto desconocido de la sierra sinaloense para encontrarse con él: “Me quería conocer y quería que hiciéramos una película sobre su historia. Me interesó la propuesta y por eso decidí encontrarme con él... pero semanas después fue capturado”.

