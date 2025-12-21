Kate Hudson teje su amor por la música

Kate Hudson se convirtió en un rostro emblemático de la comedia romántica a inicios de los 2000: bastaba verla discutir con Matthew McConaughey al ritmo de “You’re so vain” en Cómo perder a un hombre en 10 días para entender su magnetismo en pantalla.

Muchos la recuerdan como Andie Anderson, la editora de una revista femenina que intenta deshacerse de Ben forzando la voz mientras le lanza: “Eres tan vanidoso, seguro crees que esta canción habla de ti”.

Pero detrás de ese tono incómodo y casi chirriante, la actriz guarda una vocación musical que, sumada a su rango interpretativo, hoy la coloca en el centro de la conversación rumbo a la temporada de premios por su trabajo en Song sung blue.

Trama

En esta cinta, que se estrena el 25 de diciembre en EU y el 1 de enero en México, interpreta a Claire Sardina, una mujer real que, lejos del estrellato, encontró en la música y en su relación de pareja una forma tardía pero profunda de reconciliarse con su vocación.

Un rasgo que, de entrada, Hudson comparte con su personaje. “Cada persona que se ha dedicado a la música tiene su propia historia de amor con ella”, considera la actriz en entrevista. “Cuando conoces a alguien que tiene ese nivel profundo de conexión con la música, que entendemos con tan solo estar cerca de ella, que lo vive y no puede explicarlo con palabras, es algo muy especial”.

Historia de amorcon la música

La relación de Hudson con la música no es reciente ni circunstancial: su padre, Bill Hudson, fue vocalista de The Hudson Brothers, y su padrastro, Kurt Russell, encarnó a Elvis Presley en el cine, dos referentes que marcaron su formación. Aunque durante años su carrera frente a la cámara eclipsó esa faceta, la música siempre formó parte de su universo creativo. Recién en 2024 lanzó Glorious, su álbum debut, con el que formalizó una inquietud artística que había acompañado su trayectoria desde mucho antes.

“Me siento muy afortunada de haber estado en tantas películas con canciones maravillosas”, dice. “En ‘Casi famosos’ teníamos ‘Tiny dancer’, de Elton John, que hablaba del poder de la música para reunir a la gente; en Cómo perder a un hombre en 10 días, que hice al lado de McConaughey, ‘You’re so vain’, la canción que nos une, es mi favorita de la compositora Carly Simon”.

En 2021, Hudson obtuvo su segunda nominación al Globo de Oro por interpretar a Kazu Gamble en el musical Music, dirigido por la australiana Sia. En enero de 2024, debutó con su sencillo “Talk about love”; para marzo del mismo año, sonaba su “Live forever”, considerada un tributo a sus propios padres.

“Creo, honestamente, que la experiencia de haber hecho mi álbum hace cuatro años sin saberlo me llevó a acercarme a Claire”, opina.

“Cuando Claire dice en la película, ‘Yo desaparezco en la música y nunca debí permitir que alguien me lo quitara’, creo que sé lo que se siente”.