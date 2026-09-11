Kate mantiene demanda contra gobierno

La actriz Kate del Castillo mantiene su batalla legal contra el Estado mexicano por los daños que asegura haber sufrido durante la investigación de la entonces PGR, tras reunirse con Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, cuando el narcotraficante se encontraba prófugo.

Reclama una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, al considerar que las autoridades actuaron irregularmente y afectaron su reputación e imagen al investigarla por posibles delitos relacionados con su encuentro con Guzmán.

Aunque la PGR determinó en 2017 no ejercer acción penal en su contra, Kate llevó el caso ante los tribunales y, casi una década después, asegura que no piensa desistir. La famosa dijo tener documentado lo ocurrido y reconoció que el procedimiento ha sido “lento y burocrático”. ¿Su principal argumento? “Tengo la verdad de mi lado, que no hice nada malo”, afirma.

Se despide de La Reina del Sur

Por otro lado, Kate del Castillo se despidió entre lágrimas de La Reina del Sur, la serie que durante cuatro temporadas la convirtió en Teresa Mendoza y que, además de regalarle uno de los personajes más importantes de su carrera, le dejó un regalo inesperado en su vida personal: el amor de su actual pareja, Édgar Baena.

En un emotivo video, la actriz habló de las muchas emociones que le provoca cerrar este capítulo de su trayectoria y agradeció a quienes hicieron posible la historia de Teresa Mendoza, desde el escritor Arturo Pérez-Reverte hasta Telemundo, los actores, directores y el público. “Son muchas emociones porque es difícil como actriz encontrar un personaje tan gratificante, tan hermoso, tan lleno de contradicciones, una antiheroína en todos los sentidos”, expresó Kate.

Recordó especialmente a Pérez-Reverte, autor de la novela en la que está basada la serie, por haber creado a Teresa y haberle dado su aprobación para interpretarla. “Gracias a Arturo Pérez-Reverte por crear el personaje y dar el sí, una bendición para que yo, Kate, interpretara a su personaje favorito. Espero haber llegado al nivel”, dijo.

Entre los agradecimientos más especiales de Kate estuvo el dedicado a Baena, su actual pareja, a quien conoció mientras trabajaba en la serie. “Quiero agradecer también a mi pareja, que gracias a ‘La Reina’, lo encontré”, compartió.

Kate incluso hizo referencia, con humor, a las relaciones que han surgido y terminado a lo largo de los años alrededor de la producción: “se han hecho parejas y se han desecho parejas”. La actriz dedicó después unas palabras directamente a Baena, quien se desempeña como director de fotografía y participó en el proyecto desde la temporada pasada.