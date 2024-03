Kate Middleton padece cáncer

En medio de toda la polémica y de las teorías conspiranoicas que rodean la enigmática y opaca convalecencia de Kate Middleton, la princesa de Gales ha anunciado que padece cáncer. El misterio ha finalizado este viernes con un video —que grabó la BBC— en el que aparece explicando lo que le sucede.

Aunque no se ha especificado qué tipo de tumor padece, sé ha explicado que lo descubrieron durante la operación abdominal a la que se sometió el 16 de enero el The Clinic. Con el rostro serio, se ha dirigido a todos los que se han preocupado por ella durante estos meses y ha querido agradecer personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y comprensión que ha recibido. A continuación reproducimos el mensaje íntegro.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida. En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó.

“Esto, por supuesto, fue un gran ‘shock’, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también. Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente”, añadió. Significa mucho para ambos”, añadió.

“Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, dijo.