Kate Winslet debuta como directora

June sabe que va a morir, y lejos de entregarse al silencio, decide intervenir por última vez en la vida de sus hijos para que enfrenten aquello que siempre evitaron.

Esta es la primicia de Adiós, June, cinta dramática con la que la actriz Kate Winslet debutó como directora. La historia se desarrolla días antes de Navidad, cuando cuatro hermanos, que no se frecuentan, se ven obligados a reunirse por el avanzado cáncer al que se enfrenta su madre, June.

A ellos se suma su impertinente padre, para navegar entre resentimientos, culpas, diferencias y favoritismos. Primero en el hospital y luego en casa, donde el caos los alcanza y es June, quien, sabiendo su destino, decide tomar las riendas.

Adiós, June aborda temas como el duelo, el perdón, el amor y la reconciliación; y lo que muchos no saben es que la historia está inspirada en la muerte de la abuela de su escritor, Joe Anders, hijo de Winslet.

Actúan Helen Mirren, Kate Winslet, Toni Collette, Andrea Riseborough, Johnny Flynn y Timothy Spall.