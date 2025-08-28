Kate y Eugenio, llevados por sus instintos

Eugenio Derbez, a través de su productora 3Pas, unió fuerzas con Kate del Castillo para rodar en España el thriller Instintos. La historia, que estrena este viernes por Vix, sigue a una mujer que, junto a su esposo, es secuestrada dentro de su propia casa. En el elenco principal también figuran Bruno Bichir e Iván Marcos.

“Es un ‘thriller’ que funciona bastante bien y refleja lo que 3Pas está desarrollando ya a nivel internacional. Una historia original de la compañía”, detalla Leonardo Zimbrón.

El productor de la cinta Nosotros los Nobles y de la serie Club de Cuervos, entre otras, es responsable de la producción de filmes internacionales en la empresa de Eugenio.

Asegura que la película, dirigida por el argentino Sebastián Borensztein (La odisea de los giles), es una propuesta sólida dentro del género, con una narrativa que apuesta por la tensión psicológica y el suspenso clásico, además de insertarse en la estrategia de expansión de 3Pas. “Se están armando muchos puentes de coproducción con varios países de Latinoamérica, con España, con Italia, pero siempre con voz mexicana. No es hacer películas de otras partes, sino hacer historias mexicanas, como mexicoargentinas, mexicocolombianas, o bien, mexicochilenas”, detalla.

Zimbrón subraya que se trata de proyectos pensados con especial atención en el público mexicano, cuyo peso en taquilla y en plataformas impacta de manera directa en el mercado hispano de Estados Unidos, un terreno donde 3Pas ya tiene una posición sólida.“Ya está rindiendo frutos, pero los frutos grandes se vienen para 2026”, adelanta el ejecutivo.

Otros proyectos

Las compañías de Derbez, 3Pas y Visceral, impulsan nuevos proyectos como La mosca en la pared, ganador en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

La historia, dirigida por Mar Novo, está inspirada en las experiencias personales que Rossana de León, protagonista del corto y actriz de la serie Acapulco, ha enfrentado en distintos procesos de casting marcados por la violencia.

El relato se centra en una asistente de casting (De León) que escucha la interpretación de una actriz (Vanessa Bauche) y los comentarios masculinos (Alejandro Calva) que recaen sobre ella y su trabajo. “Tomaste el riesgo y mírate ahora. Después de una conversación que tuvimos, ella decidió escribir y producir su propio cortometraje. Ahora ha sido seleccionado por uno de los mejores festivales de cine del mundo. Estoy muy orgulloso de ti. Esto es solo el comienzo”, escribió Eugenio en Instagram tras conocerse los resultados de Guadalajara.

Del encierro al impulso

Instintos se rodó en una sola casa, lo cual parecería hizo más fácil las cosas a lo largo del rodaje. Sin embargo, en su momento Kate indicó que lo complicado era encontrar la mejor con base en los requerimientos de la producción.

En la trama, interpreta a Maggie, una mujer en los últimos días de su embarazo que viaja con su esposo Sean (Bichir) a un lugar seguro. Lo que parecía un refugio se transforma en pesadilla para ambos cuando dos hombres irrumpen, los toman como rehenes y la presión aumenta con el inminente nacimiento del bebé.