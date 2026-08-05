Katie Holmes hace oficial su romance

Katie Holmes continúa disfrutando de una nueva etapa en su vida. Después de hacer sus primeras apariciones públicas junto al artista Jason Bard Yarmosky, la actriz compartió fotos de su fin de semana en pareja, lo que ha sido interpretado como la confirmación oficial de su romance.

Aunque Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky han optado por mantener su relación en discreción y no han hablado públicamente sobre cómo comenzó su historia, imágenes publicadas en redes sociales muestran que su noviazgo sigue fortaleciéndose.

Fue la propia actriz quien compartió en Instagram varias fotografías de su fin de semana en una granja. Entre ellas una en la que aparece sonriendo y conviviendo con animales. Poco después, agregó en sus historias un video del artista caminando mientras disfrutaba del paseo.

Las últimas semanas, Katie y Jason han comenzado a mostrarse juntos públicamente. A principios de julio fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección de la película The invite, de Olivia Wilde, en East Hampton.

Días después dieron un paso más al hacer su debut oficial como pareja durante la inauguración de la tienda efímera de Ferragamo en Topping Rose House, en Bridgehampton, Nueva York, donde incluso llamaron la atención por llevar looks coordinados en tonos azul marino.

En ese evento, a Katie se le preguntó sobre su forma de vestir y respondió con humor: “Creo que simplemente tenemos gustos similares”.

¿Quién es Jason Bard Yarmosky?

Jason Bard Yarmosky es un artista visual establecido en Nueva York que desarrolla principalmente obras de pintura y dibujo. Su trabajo aborda temas relacionados con el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, una inspiración que, según explica en su sitio oficial, nació de la relación que mantuvo con sus abuelos durante la infancia.

Sus piezas han sido exhibidas en Nueva York, París y Bruselas, además de formar parte de espacios como el Brooklyn Museum of Art, el Yellowstone Art Museum, Guild Hall de East Hampton y los escaparates de Bergdorf Goodman.