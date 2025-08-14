Katy Perry es multada por grabar videoclip

Katy Perry y la productora responsable de su videoclip “Lifetimes” fueron sancionados con una multa de más de seis mil euros tras filmar escenas en las dunas protegidas de un islote ubicado en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza, sin contar con los permisos oficiales correspondiente.

La grabación, realizada a finales de julio de 2024, incluyó tomas dentro de zonas de exclusión delimitadas por postes y cuerdas. Estas áreas están expresamente cerradas al acceso para preservar sus ecosistemas.

Falta grave

Pese a la controversia, las autoridades confirmaron que no se generaron daños ambientales, motivo por el cual el expediente se calificó como una falta grave, y no como delito ambiental, lo que permitió que la sanción se mantuviera en la mínima establecida.

Una vez notificada la sanción, la productora implicada, identificada como We Own The City, procedió a pagar la multa a principios de 2025, durante el mes de febrero. Desde el sello discográfico Capitol Records, se argumentó que una productora local les había asegurado que se disponía de todas las autor­izaciones necesarias, aunque posteriormente se aclaró que sólo contaban con un permiso verbal, aún en trámite.

Katy Perry estrenó “Lifetimes” en septiembre de 2024 como el segundo sencillo oficial de su esperado álbum Ethereal, lanzado un mes después. A diferencia de sus anteriores éxitos más festivos, mostró una faceta introspectiva y madura, resultado, según la propia artista, de un proceso personal profundo vivido tras convertirse en madre.

El videoclip, estrenado en simultáneo con la canción, fue grabado en el islote de Espalmador, en Formentera, y generó controversia meses después de su publicación.