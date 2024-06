La fama a menudo va acompañada de controversia, y la cantante Katy Perry no ha sido ajena a ello. En el pasado, ha enfrentado acusaciones por acoso sexual, recordando especialmente los dos casos que generaron mayor controversia.

Josh Kloss, modelo y actor que participó en el video musical “Teenage dream” de la artista, hizo comentarios en 2019 sobre ella a través de su cuenta de Instagram. Kloss contó que en una ocasión Perry le bajó los pantalones sin su consentimiento durante una fiesta, exponiéndolo frente a otras personas presentes. Este incidente supuestamente ocurrió después de la ruptura de Perry con Russell Brand.

“Llevé a una amiga que se moría por conocer a (Katy). Era la fiesta de cumpleaños de Johny Wujeck en Moonlight Roller Way. Y cuando la vi, nos abrazamos y ella seguía siendo mi enamorada. Pero cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella sacó mi sudadera Adidas y mi ropa interior lo más lejos que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y a la multitud que nos rodeaba, mi pene ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?”, explicó en la publicación.

Tras esto, la presentadora de televisión Tina Kandelaki, originaria de Georgia, también señaló a Perry de haberla acosado durante un evento social de la industria. Kandelaki afirmó a un medio de comunicación que Perry estaba visiblemente intoxicada durante la reunión, intentó besarla y la tocó de manera inapropiada, a lo que ella se negó. A pesar de eso, Perry continuó con las insinuaciones. La conductora había decidió hacer pública su versión luego de las acusaciones de Josh Kloss.

La respuesta de la cantante

Un año más tarde, Katy Perry respondió a los señalamientos previos de Kloss, quien afirmaba haber vivido también momentos “abusivos y degradantes” durante la filmación del video de “Teenage dream”, pues su supuesta relación con la famosa era amistosa en privado, pero diferente en público.

“Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada”, comentó Perry en una entrevista con The Guardian, al romper su silencio sobre el tema. “No quiero decir ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’, pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello”.