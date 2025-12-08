Katy y Justin comparten foto juntos

Katy Perry y Justin Trudeau aparecen por fin juntos en las redes sociales de la cantante, después de que han dejado ver juntos en momentos románticos, pero es la primera vez que Katy comparte fotos y momentos con el político canadiense.

Después de que se confirmara la separación entre Perry con Orlando Bloom en julio, Katy fue vista paseando con Justin en el Mount Royal Park con un perro y cenando en Le Violon, donde compartieron una comida de varias horas sin demostraciones públicas de afecto, aunque el chef los describió como huéspedes perfectos.

Las versiones de una relación entre ellos crecieron cuando el canadiense fue captado a un concierto de Perry en el Bell Centre junto a su hija Ella-Grace; ambos cantaron a todo pulmón “Firework”, lo que avivó los rumores iniciales. En octubre, fueron captados en momentos afectuosos en un yate frente a Santa Bárbara, California, y Perry hizo una broma sobre su nuevo romance en un concierto en Londres.

En agosto de 2025, fuentes confirmaron que existía una atracción mutua en etapas muy tempranas, destacando intereses comunes como el idealismo y la música, pese a desafíos logísticos por sus viajes y responsabilidades como padres. En las primeras imágenes que Katy compartió en sus redes, ambos se muestran juntos y sonrientes.