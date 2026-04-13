Katzarava festeja 25 años de carrera

Con un ciclo de conciertos en La Cueva de Rodrigo de la Cadena (los jueves de abril, 20:00 horas), la cantante María Katzarava (Ciudad de México, 1984) celebra 25 años de carrera.

“Katzarava y las voces de la Cueva: una travesía en cuatro acordes” inició este con un espectáculo llamado Piaf de bolsillo, descrito por Katzarava como un ensamble surgido del “Piaf sinfónico”, una reducción.

Estreno

La primera fecha contó con la dirección musical de Enrique Dunn y participación del Ensamble Musical Katzarava: “Siempre busqué este espacio para salir, justamente, un poco de toda la grandeza de los teatros de la ópera. Me hacía falta ahora este espacio de intimidad, de acercamiento con el público, de estar prácticamente a dos metros de distancia, cosa que en la ópera normalmente no sucede”, afirmó la cantante, quien explicó que se trata, por supuesto, de un recorrido por toda la música francesa, en particular las canciones que hiciera icónicas la emblemática Édith Piaf.

El jueves 16 continuarán con “Jazz virtuoso” con “uno de los mejores jazzistas que ha dado México para el mundo, el maestro Alex Mercado”. “Vamos a hacer todo un recorrido por el mundo del jazz”, un universo que desde hace muchos años le interesaba abordar.

Para el 23 de abril será “Divas: el encuentro”. Un espectáculo de pop y teatro musical que dará con la soprano Euge Ortega. “Una colaboración con una de las voces jóvenes con mayor potencial que tiene México. Vamos a hacer un recorrido por el mundo del pop, desde canciones de Mecano, Mónica Naranjo, Armando Manzanero y Juan Gabriel hasta algunas piezas en inglés”, señala.

Broche de oro

El 30 de abril será la gala de cierre. Katzarava compartirá escenario con Alejandra Ávalos, a quien describe como “una de las voces más importantes de México en su género”. Será un recorrido tanto por éxitos de su carrera como por piezas de Roberto Cantoral, José José, Juan Gabriel, María Grever, Jorge del Moral: habrá música mexicana, boleros y piezas famosas en la voz de Ávalos. “Cada espectáculo tuvo una curaduría junto con el otro artista en cuestión. Sin embargo, son espectáculos que yo tenía muchísimos deseos de presentar. Cada uno tiene un significado muy importante en mi carrera”, indicó.

En este ciclo plasmará su admiración por la canción europea y su cercanía con el mundo del jazz y el pop: “Gracias al pop, yo me metí a estudiar ópera; quería ser cantante de pop. Entonces, después de 25 años, como les digo a todos, ya no le debo ni me debe nada la ópera. Y la amo, la honro, y la admiro profundamente, pero también quiero hacer otro género, edificar el canto, la música, explorar otros universos con música maravillosa”.