Keanu Reeves redime a los ídolos

En Hollywood, una carrera puede sobrevivir a un fracaso de taquilla, pero no a un escándalo, y eso es lo que plantea Outcome, la nueva cinta de Keanu Reeves. Al actor Reef Hawk (Reeves) le basta una amenaza para poner su vida patas arriba: alguien tiene un video suyo y está dispuesto a usarlo para extorsionarlo.

El problema, además, es que Reef está a punto de regresar a las pantallas después de una pausa de cinco años para tratar sus problemas de adicción, y esta situación podría poner en peligro todo.

En busca de limpiar su nombre

Su abogado, Ira (Jonah Hill), lo obliga a adelantarse a los hechos y emprende una caótica gira de disculpas para pedir perdón a las personas que maltrató o de las que se distanció.

Outcome funciona, así como una sátira sobre la fama, la cultura de la cancelación y una industria en la que la reputación es parte del negocio. Por su parte, Reeves se aparta de los héroes de acción, para encarnar a una celebridad egocéntrica e insegura, pendiente de la aprobación ajena. Este contraste resulta irónico frente a la imagen sencilla que el actor ha proyectado fuera de la pantalla.