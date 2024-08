En exclusiva, Deadline reveló que Keanu Reeves y el director Chad Stahelski se unirán nuevamente para producir una nueva serie sobre el popular asesino a sueldo John Wick, junto a la productora Lionsgate.

Bajo el título de John Wick: under the High Table, la historia comenzará justo después del final de la última película de la franquicia y seguirá a un grupo de nuevos personajes que buscan hacerse un nombre en el oscuro mundo de los asesinos a sueldo.

“Combinará lo nuevo y lo viejo y llevará al universo de Wick a una nueva era”, adelantó Lionsgate a Deadline, además de confirmar que algunos personajes conocidos por los fans de proyectos anteriores aparecerán en el proyecto.

Hasta el momento, Reeves está relacionado con la serie solo como productor y no como actor. Stahelski, por su parte, dirigirá el capítulo piloto. Aún no se ha anunciado la plataforma de emisión.

John Wick: under the High Table es el segundo proyecto televisivo basado en el universo de John Wick. En 2023, Lionsgate presentó The Continental, una serie que exploraba los orígenes del hotel homónimo que sirve de refugio para los asesinos profesionales.