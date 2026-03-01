Keith Nieto apuesta por norteño sax

Para el cantante y compositor Keith Nieto, el norteño sax no es un género de moda pasajera; por el contrario, asegura que hoy el público sabe apreciar su sonido, colocándolo nuevamente entre las preferencias del respetable.

Exvocalista de La Maquinaria Norteña, Keith emprendió su camino como solista y presenta ahora su producción Back to basics/De vuelta a lo básico, en la que retoma su esencia como intérprete, pero con una evolución en su propuesta sonora. “Antes estaba bajo un esquema difícil de modificar, sobre todo cuando tienes muchas inquietudes musicales, pero ahora grabé las canciones muy a mi estilo, sin limitantes, donde puedo fusionar el norteño sax con otros géneros”, comentó.

“Antes de mi salida del grupo se dio un brinco, un boom del sonido, pero no logró consolidarse en el centro del país; ahora son los jóvenes quienes están redescubriendo este estilo del norteño”, añadió.

El material de corta duración (EP) de Keith Nieto incluye los temas “¿Qué tanto es tantito?”, “Devuélveme mi amor”, “Ahí la llevo”, “Nadie como tú” y “Te esperaré”, con los que busca que el público “baile rico”, señaló.