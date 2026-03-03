Kelly Osbourne responde a críticas

Kelly Osbourne se defiende de aquellas personas que han descrito su pérdida de peso como “preocupante” pues, si bien, la cantante no aborda de forma directa las críticas que recibe, es tajante al indicar que no dejará que la gente siga deshumanizándola e hiriéndola con sus comentarios.

En los últimos años, el cambio de apariencia de la hija de Ozzy Osbourne ha sido notorio y, si bien, desde hacía un par de años, ya había quienes habían convertido su aspecto físico en tema de conversación, no fue sino hasta que su progenitor falleció, en julio de 2025, que el debate se recrudeció.

En cuestión de meses, Kelly lució aún más delgada, por lo que mucho se especuló de un presunto uso de Ozempic, el medicamento que, en su momento, su madre Sharon utilizó —como lo hacen otros artistas—, en búsqueda de perder peso de forma casi inmediata. También hubo quien salió en su defensa, aseverando que la muerte de su padre la había afectado tan hondamente, que el duelo que atravesaba era probablemente lo que había producido su pérdida de peso.

Este sábado —28 de febrero—, durante su presencia en los 46 Brit Awards, en donde, junto a su madre, recibió el Premio a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), que obtuvo su padre, de forma póstuma, su delgadez no pasó desapercibida.

La gota que derramó el vaso

Los comentarios, varios de ellos peyorativos e hirientes, causaron que Kelly recurriera a su cuenta de Instagram, para compartir un mensaje contundente; no está dispuesta a permitir que se sigan alimentando las especulaciones y que se genere polémica, a costas de su dolor, pues aunque, en ningún momento se refirió a su peso, directamente, sí expresó que está atravesando el momento más complicado de su vida. “Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que, claramente, está pasando por algo, pateándome mientras estoy abajo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor”, escribió.

Para la famosa, aquellos usuarios que emiten comentarios acerca de ella, sin siquiera conocerla, no demuestran más que la poca empatía que existe entre unos y otros. “Nada de eso demuestra fuerza, solo revela una profunda ausencia de compasión y carácter, actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, ni siquiera debería tener que defenderme, pero no me sentaré aquí y permitiré que me deshumanicen de esa manera”, dijo.