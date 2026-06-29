Kendal ve futuro con Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi oficializaron su relación con un viaje a Australia, país natal del actor, donde fueron fotografiados paseando por las calles de Byron Bay, en Nueva Gales del Sur, días antes de que el protagonista de Euphoria cumpla 29 años. “El plan es que celebren juntos en Australia”, reveló una fuente a Page Six. Según ese mismo medio, la relación llegó a un punto de definición. “Kendall y Jacob han dado ese paso y han hecho oficial su relación”, indicó el informante, y agregó que la modelo de 30 años “definitivamente ve un futuro” con el nominado al Óscar.

La fuente precisó además que los dos “han estado básicamente inseparables desde que empezaron a salir” y que se encuentran “en esa fase en la que quieren hacer todo juntos y las cosas se han puesto bastante serias”.

El vínculo no nació de improviso. Los rumores de romance comenzaron en febrero, aunque al principio ninguno de los dos quería ponerle una etiqueta a la relación. “Ninguno de los dos está viendo a otra persona, pero definitivamente parece que va en esa dirección”, dijo entonces un informante al mismo medio.

La misma publicación había señalado que Kendall Jenner fue “un poco reticente al principio” a iniciar un romance con Jacob Elordi precisamente por la amistad que los une.