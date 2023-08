Kendall Jenner habla de su forma de amar

Kendall Jenner se autodenomina como una apasionada en la nueva portada de Harper’s Bazaar, revista en la que concedió una entrevista en la que habló de su forma de amar y comprometerse en sus relaciones por lo que, sin duda, sus declaraciones han sido vinculadas al romance que vive actualmente a lado de Bad Bunny pues, pese a que, en principio, eran muy herméticos a la hora de demostrar su amor de forma pública, este fin de semana se filtraron las primeras imágenes en las que se ve a la pareja tratándose afectuosamente, mientras disfrutaban de un concierto del rapero Drake.

La revista de modas está lanzando una serie de ediciones denominadas con el título de “Icons”, en la que una serie de personalidades hollywoodenses que tienen cierta influencia en la sociedad participan, como es el caso de Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del momento.

Las fotografías que aparecen en Harper’s Bazaar fueron tomadas por el fotógrafo Mario Sorrenti quien capturó a la joven, mientras que esta hablaba de la forma que concibe el amor, uno de los aspectos más importantes de su vida, por lo que se considera una persona apasionada. “Amo mucho, y amo sin disculpas”, dijo la famosa de 27 años. “No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que despedirme. Siempre lucharé por las relaciones”.

Estas declaraciones, automáticamente, generaron reacciones en redes sociales, pues sus fans no pudieron evitar relacionar lo dicho con la relación que sostiene con Bad Bunny, debido a que, desde que se les vio juntos por primera vez en febrero pasado, diferentes medios internacionales han especulado que no son “exclusivos” y que estaban llevando su vínculo de una forma casual, por lo que ahora se cree que la relación que sostienen es más seria de lo que parece.

Kendall, que debutó en la televisión con solo 12 años en el reality show de su familia Keeping up with the Kardashians, también habló de su niñez, época en que se recluyó en la soledad de su habitación pues, a diferencia de sus hermanas, siempre tendió a ser la más tímida. “He sido así desde que era pequeña, aunque era tímida y, a veces, muy cerrada”, confió.

Sin embargo, eso no impidió que desde su más tierna etapa luchara por sus sueños y forjara una idea del amor que todavía hoy defiende, pues asegura que no es una mujer que se dé por vencida tan fácilmente cuando una relación comienza a ir en declive. “No me gustan las despedidas, y lucharé para no tener que despedirme. Siempre lucharé por las relaciones, no renuncio a nada”, añadió.

Aunque reconoció que no todas sus parejas han puesto la misma dedicación a las relaciones que compartieron, ella seguirá dando todo de sí, pues su naturaleza no le permite amar de otra manera, afirmación que causa la ilusión de todas y todos esos seguidores que alientan su relación con el cantante de “Tití me preguntó”, sobre todo ahora que ya han comenzado a mostrar su amor frente a los demás como nunca antes lo habían hecho.