Kenia, Belinda y Danna, unidas

Kenia Os comentó en el podcast de Roberto Martínez que los rumores sobre una supuesta enemistad entre ella, Belinda y Danna Paola son completamente falsos. Incluso aseguró que mantienen una buena relación y una posible colaboración sigue en pie.

Confirmó que la canción ya está prácticamente terminada y ya fue grabada, pero diversos compromisos profesionales de ellas retrasaron el lanzamiento.

“Nos pusimos de acuerdo, pero Beli se fue a España y se movieron las agendas. Danna se empezó a enfocar en su álbum; yo en mi álbum, y las disqueras empezaron a ver los temas legales y todo se empezó a pausar y a poner bien lento. Estamos esperando a que se nos ‘despause’”, dijo.

Con estas declaraciones, Kenia Os dejó claro que la colaboración no está cancelada, como muchos usuarios especulaban en redes sociales. De igual forma, confesó que este tipo de rumores suelen afectarle porque constantemente se generan polémicas alrededor de su carrera.

Actualmente, la cantante vive uno de los mejores momentos de su trayectoria. Además de mantenerse activa con nueva música, también ha lanzado productos de belleza como su perfume y continúa realizando presentaciones.