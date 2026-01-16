Kenia, Danna y Belinda, en pausa

Mientras Kenia Os calienta motores con una nueva faceta musical más sexy y atrevida, la cantante sinaloense finalmente aclaró por qué sigue en pausa su colaboración con Danna y Belinda.

Kenia señaló que la anticipación alrededor de esta colaboración surgió, principalmente, desde las comunidades de sus respectivos seguidores. Según explicó, fueron ellos quienes comenzaron a dar por hecho que la canción ya estaba lista o próxima a estrenarse, a pesar de que ninguna de las involucradas lo confirmó públicamente.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete de “Belladona” explicó que uno de los principales retos para concretar la colaboración han sido sus agendas. Detalló que tanto Belinda como Danna se encuentran enfocadas en distintos proyectos.

Beli actualmente está enfocada en una serie, mientras que Danna está inmersa en sus propios planes artísticos.