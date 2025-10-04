Kenia Os, amante de las cirugías

La cantante Kenia Os es uno de los rostros más bellos y reconocidos actualmente, pero ¿cuánto ha cambiado desde que comenzó a ser famosa?

Ella ha asegurado que una figura pública siempre debe dar la mejor cara a su fandom: “Es lo primero que te critican, siempre debemos estar presentables para ellos”, comentó la mazatleca. Además de su faceta musical, Kenia es influyente en redes, pues ha impulsado marcas propias como su línea de belleza y moda; y la prueba la superó al tener el consentimiento de Anna Wintour en la Semana de la Moda de Nueva York.

Cambios

Pero el rostro de Kenia ha tenido varios cambios, por lo que una especialista habla sobre las cirugías a las que se ha sometido.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @bellezalatinaclinic, en sus inicios Kenia Os tenía un rostro más redondo, labios discretos, mentón corto y una nariz más amplia distinta a la que luce actualmente.

Hoy, la influencer muestra una mandíbula más definida, pómulos marcados, labios proporcionados, nariz refinada, cejas diseñadas y una sonrisa tratada.

Entonces, esto quiere decir que tener un cambio de apariencia físico como el de Kenia Os costaría de entre 130,000 a 160,000 pesos mexicanos.