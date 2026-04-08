Kenia Os apoya a mamá de Kimberly

El reciente gesto de la cantante Kenia Os, quien realizó una donación a la cuenta hospitalaria de la madre de Kimberly Loaiza, ha llamado la atención en redes sociales, no solo por lo inesperado, sino por el contexto de distanciamiento que durante años ha existido entre ambas figuras. La acción fue interpretada por muchos como un acto de empatía que trasciende cualquier diferencia personal, en un momento delicado para la familia de la influencer.

La mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, fue hospitalizada de emergencia y estuvo en terapia intensiva debido a una infección grave que generó abscesos, lo que la llevó a estar intubada y en coma por varios días, complicando seriamente su estado de salud.

Stefanny Loaiza, hermana de Kimberly, destapó el problema familiar que hay entre su hermana, ella y sus padres por culpa de Juan de Dios Pantoja, esposo de su hermana, a quien tacha de manipulador y de ser el causante de que su hermana se haya alejado de la familia, y de que su madre esté sufriendo tanto.

Gesto

Aunque ni Kimberly ni Kenia han expresado algo al respecto, Steff Loaiza sí lo hizo a través de un video en el que aparece llorando y agradece el gesto de Kenia Os, quien durante mucho tiempo, en el pasado, fue amiga de su hermana. “Acabo de recibir una llamada del hospital que habían recibido un pago de un millón y medio e pesos, que era parte del equipo de Kenia Os, entonces me da mucho sentimiento, no sé por qué”, expresó mientras se cubría el rostro.

Le agradeció a Kenia el gesto y ofreció su ayuda; confesó que no sabía qué más decir: “Estoy muy agradecida, muchas gracias, la vida y Dios te lo va a recompensar, y cualquier cosa estoy a tu disposición si necesitas algo de mi, lo poco que pueda dar, muchas gracias, te mando un abrazo Kenia, no tengo palabras”.