Kenia Os apoya a su galán

Después de que Peso Pluma exhibiera su nuevo corte de cabello estilo buzzcut, no le fue tan bien al cantante y recibió una ola de críticas, pero su novia, Kenia Os salió para defenderlo. “Le queda muy bien”, dijo. Ante la nueva imagen de Hassan Emilio Kabande Laija, Kenia escribió: “Te amo”, con un emoji de un corazón blanco. Él le contestó: “Te amo, mi amor”.

Aunque algunos nostálgicos recordaron con cariño su anterior estilo mullet con el que se dio a conocer, la mayoría de los comentarios celebraron la transformación y le adjudicaron el buen gusto a Kenia Os y parte de la buena fortuna que ahora vive el cantante tapatío.

La interacción entre la pareja desató aún más comentarios. Frases como “La buena mano de la preciosísima Kenia Os”, “Está cortando todo lo malo, vendrán cosas mejores” y “Kenia Os tiene muy buena mano, se ve súper guapo”, inundaron la sección de mensajes. Sin embargo, son varios fans de Doble P los que se mostraron en desacuerdo con su nueva imagen: “Dónde quedó ‘un león nunca se corta la melena’”, “Me lo regañaron en la escuela”, “Ya se acabó las rolas de Peso Pluma... el león nunca se corta la melena dijo él”, “Ya va a hacer su servicio militar”.

El cambio de look ha coincidido con especulaciones sobre una nueva etapa musical. Algunos comentarios lo vinculan directamente con un nuevo álbum: “Eso solo puede significar una cosa. Ya viene nuevo álbum”, señalan fans.