Kenia Os coquetea con Speitzer

Las apariciones públicas de Kenia Os y Alejandro Speitzer ya están dando de qué hablar en las redes sociales. Algunos fans han interpretado estas coincidencias como el indicio de una posible relación tras la ruptura de la cantante con Peso Pluma.

Hace unos días, Kenia y Speitzer fueron vistos en un evento de Adidas donde la química entre ellos fluyó, y ahora durante el partido del Mundial entre México y Sudáfrica en un palco VIP del estadio Ciudad de México.

A la lectura de esas imágenes se sumó la interacción en plataformas: Kenia Os y Speitzer se siguieron mutuamente en redes sociales hace poco, un detalle que algunos seguidores tomaron como señal de una relación que iría más allá de lo profesional.

El punto más concreto llegó con el material difundido por Juanpa Zurita, quien compartió un video que confirmó que la cantante sinaloense y el actor compartieron palco y hasta las palomitas y la cheve.

Truene con “Doble P”

Kenia Os confirmó el sábado pasado que terminó su relación con Peso Pluma y pidió respeto a su privacidad, después de semanas de rumores sobre una ruptura y de un episodio con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante no ha dado más declaraciones, pero ya borró todas fotos que tenía con Hassan en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial por parte de Kenia o Alejandro sobre una relación sentimental, pero de que intercambiaron sus números privados de celular es un hecho, ya que están conviviendo con frecuencia.