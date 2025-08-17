Kenia Os debuta en cines de EU

Después de romper récords en México, Kenia OS lleva su música a la gran pantalla estadounidense con La OG, un documental-concierto codirigido por la artista y presentado en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago a partir del 29 de agosto, ofreciendo un retrato íntimo de su talento y trayectoria artística.

La estrella del pop latino Kenia OS expande su universo artístico al debutar en salas de cine con una producción que combina concierto y documental, ofreciendo a los espectadores un acercamiento único a su vida y proceso creativo.

Internacional

La película no solo registra su actuación en el escenario, sino que muestra ensayos, emociones y pasión artística, permitiendo al público conocer a la cantante más allá del show. El documental se proyectará primero en Los Ángeles y posteriormente en Miami, Nueva York, Chicago y otras ciudades importantes de Estados Unidos. El estreno refuerza su expansión y consolida su imagen como artista multifacética con visión global.

Después del éxito de Universo K23, nominado al Latin Grammy y aclamado en festivales internacionales, La OG marca un nuevo capítulo en la carrera de Kenia OS.