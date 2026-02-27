Kenia Os desata una nueva era

Kenia OS llevará lo más reciente de su música y lo mejor de sus éxitos a distintos puntos estratégicos de la ciudad para que sus seguidores más fieles vivan la experiencia del K de Karma Tour.

La cantante visitará ciudades como Mazatlán el día 25 de abril; León el 16 de mayo; Oaxaca el 20 y Monterrey el 30 de mayo. La venta general estará disponible a partir del 27 de febrero, tanto en las taquillas de los inmuebles como a través de www.ticketmaster.com.mx para Monterrey; para el resto de los shows será a través de Eticket, a excepción de Mazatlán que será por Seatix.

Desde su debut musical en 2018, Kenia Os ha transformado la industria del pop en México. Su evolución constante la ha llevado a colaborar con figuras de talla internacional como Peso Pluma, Anitta, Villano Antillano, Rels B, Thalia, Miranda! y Álvaro Díaz, entre muchos otros.

Su impacto no solo se mide en reproducciones, sino en reconocimiento artístico. En 2023, Kenia recibió su primera nominación al Latin Grammy gracias a su cortometraje, Universo K23, compitiendo en la categoría de mejor video musical versión larga, lo que la consolidó como una de las artistas visuales y musicales más completas de la actualidad.

La listening party es una cita imperdible para los fans de Kenia Os. Un encuentro único en una escucha para celebrar su música y ser parte activa de esta nueva etapa de la artista.