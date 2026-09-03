Kenia Os habla de atraque cibernético

Kenia Os habló por primera vez sobre la polémica que surgió alrededor del supuesto ataque por parte de hackers hacia Belinda y Danna, situación en la que ella y sus seguidores fueron señalados.

Durante una entrevista con Joanna Vega-Biestro para Sale el sol, la cantante reaccionó a los cuestionamientos y dejó claro que no es la primera ocasión en la que ella o su fandom son acusados de realizar alguna acción negativa.

“Bueno, no es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo. Sinceramente, como que ya hasta ellos están como ‘güey, otra vez’. No sé. Y yo ‘invéntense otra cosa, por favor. Ya es la segunda vez que me acusan de esto’”, comentó.

Intérprete

Kenia bromeó sobre la acusación y negó nuevamente cualquier participación en un supuesto ataque, señalando que actualmente apenas tiene tiempo para responder sus propios mensajes.

“Ya esa ya fue. No funcionó. Ya. No ‘hackeo’. Apenas si le contesto en Whatsapp. O sea, apenas y contesto mensajes. Y sí, o sea, ¿qué te puedo decir?”, aseveró.

La creadora de contenido aseguró que actualmente se encuentra en paz con la posibilidad de no agradarle a todo el mundo y defendió su derecho a mostrarse tal como es, aunque algunas personas no estén de acuerdo con su manera de pensar o de expresarse.