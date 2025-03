Kenia Os no oculta su felicidad

Después de ser vistos juntos, la cantante Kenia Os habló por primera vez de su nuevo romance con Peso Pluma, a quien calificó como un buen chico. En una entrevista que otorgó en la premier de su documental Kenia Os: La OG, la joven de 25 años expresó que se encuentra muy contenta. “Les puedo decir que estoy muy feliz, muy agradecida en este momento, muy contenta en mi vida personal, en esa área muy feliz”, expresó.

Sin dar más detalles al respecto, Kenia mencionó que le gusta todo de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma. Además, la intérprete de “Kitty” dijo que no le molestaba que le hicieran preguntas sobre su vida personal, a pesar de que hay aspectos que sí prefiere mantener en privado. “Yo sé que es parte de su trabajo tener estas notas también, trato a veces de tener mis cosas privadas, de no compartir algunas cosas, pero nada, yo feliz de compartir lo que se pueda con mis fans, con mi público, con la gente que me quiere”, comentó.

Kenia Os está a punto de estrenar su esperado documental, el cual llegará a las salas de Cinemex el 27 de marzo. Para celebrar este lanzamiento, la artista organizó una exclusiva premier en el centro comercial Antara, donde desfiló por la alfombra roja rodeada de diversas personalidades.