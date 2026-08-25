Kenia Os se confiesa en el escenario

Rosalía ofreció su primer concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México ante 16 mil 500 personas que esperaban ansiosas el confesionario, en el que la invitada fue Kenia Os.

Al subir al escenario, muchos pensaron que hablaría de su reciente ruptura con Peso Pluma, pues afirmó que su mayor pecado era gustar de los cantantes como parejas. Antes de comenzar con su relato, la mexicana declaró que sus relaciones no funcionan porque ella es una “mala mujer”. “Ninguna de mis relaciones ha funcionado porque soy una mujer que pone límites y dice lo que no le gusta y, bueno, todo ese tipo de cosas que me hacen ser una mala mujer, obviamente”, dijo.

Le fallaron

Posteriormente, compartió que mientras ella se preparaba para su primer tour en los Estados Unidos, se encontraba saliendo con alguien con quien se había prometido paz y tranquilidad, lo que no sucedió. “De repente me doy cuenta de que él etiqueta a una mujer en oculto. Obviamente, le pregunto, ¿por qué etiquetarla en oculto? No me hablaste nada de ella. No me quiero verme loca, pero, ¿sabes qué? Necesito como un poquito mi espacio porque nos estamos conociendo y quiero tomarme espacio. A ver qué pedo, diríamos acá”, contó.

Tras el reclamo y decidir darse un tiempo, Kenia se llevó la sorpresa de que en solo 10 días ya había salido con la otra mujer y poco después ya tenían una relación formal. “Tres semanas después creo que iniciaron una relación y así. Pero, bueno, yo no vengo a hablar de eso, vengo a decir más la conclusión: ojo de loca no se equivoca”, finalizó.