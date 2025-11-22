Kenia Os sorprende con su fragancia

Kenias Os se empodera como empresaria con el lanzamiento de su primer perfume, el cual ya se agotó y promete fascinar a sus fans.

La cantante de 26 años comenzó con este proceso de creación de su propia fragancia en enero, dando como resultado Kos Essence. La mexicana, describe su creación como una esencia cálida, sensual y atemporal, la cual reúne fuerza y suavidad en sus olores que incluyen cardamomo, chile rojo, caramelo y sal.

Cuando Kenia y su novio, el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma estaban en la alfombra roja de los Latin Billboard, el perfume de Kenia distrajo a una de las reporteras que la entrevistaba, pues dijo, el aroma era tan espectacular que también tenía distraído a Peso Pluma.

Características olfativas

El cardamomo se describe comúnmente como un aroma versátil y universalmente agradable que combina notas cítricas, especiadas y frescas. Tiene un olor intenso con matices de especias, alcanfor, ámbar y cítricos. Se percibe como una mezcla de notas cítricas (similar a bergamota y pomelo), hierbas aromáticas (como lavanda y salvia), y flores ligeras (neroli y rosa). En conjunto, produce un aroma picante, fresco, elegante y ligeramente dulce, con fondo amaderado y toques suaves de vainilla y ámbar. Esta mezcla lo hace muy apreciado en perfumería para crear fragancias orientales, amaderadas y florales. Además, se clasifica como fresco y ligeramente alcanforado con toques de eucalipto, romero, pimienta y limón.

El chile rojo combina la intensidad del picante con una frescura que lo hace atractivo y versátil, especialmente en perfumería donde se utiliza para aportar carácter y profundidad a las fragancias.

A lo anterior se le suman el caramelo y la sal que crean un contraste dulce y con carácter. Las características olfativas del caramelo en perfumería son típicamente dulces, cálidas y cremosas, a menudo descritas como indulgentes y reconfortantes. El aroma recuerda al azúcar derretido o a postres como el toffee o crème brulée, con matices ligeramente afrutados y tostados.

Mientras que las características olfativas de la nota de sal en perfumería, como la sal crema, son complejas y evocativas. Esta nota captura la esencia de la piel salada, la brisa mineral y la frescura marina, con un aroma sutil, cálido y ligeramente musky (almizclado).