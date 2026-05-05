Kenia Os sufre golpe de calor

Un golpe (y no de agresión) fue la que mandó a la cantante Kenia Os a tomar bocanadas de aire, esto, luego de sufrir un desvanecimiento durante su presentación en Mérida.

Fue la propia novia de Peso Pluma quien explicó en sus historias de Instagram que el incidente se debió a un golpe de calor tras su concierto, lo que requirió atención médica inmediata y el uso de oxígeno.

Lejos de lo espectacular que suele mostrarse en el escenario, Kenia Os decidió compartir el episodio donde se le veía con mascarilla de oxígeno con la frase: “Todo es ‘glamour’ en el ‘tour’”, y con ello tranquilizó a sus fans que la vieron terminar con mucho esfuerzo su espectáculo.

Después de recibir atención médica y ser monitoreada por paramédicos en el sitio, la artista logró estabilizarse. Aparentemente, el problema se trató de una respuesta natural del cuerpo ante el esfuerzo físico extremo en un entorno con altas temperaturas.

Uno de los primeros síntomas del golpe de calor son la confusión y los mareos y si se deja de sudar a pesar del calor, hay que tomarlo como emergencia.