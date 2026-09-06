Kenia Os triunfa en Premios Juventud

Kenia Os obtuvo el premio Girl Power en los Premios Juventud 2026 junto a la cantante española Lola Índigo, gracias a su tema “Fifty Fifty”.

El reconocimiento llegó en una noche que la cantante mexicana también aprovechó para estrenar en vivo su nueva canción, “Malas mañas”, junto al artista Xavi, quien resultó ganador en otra categoría.

La ceremonia se celebró en el Auditorio Starlite de Marbella, España. Fue la primera vez en la historia de los Premios Juventud que la gala se realizó fuera del continente americano. “Fifty fifty” se impuso sobre otras cinco canciones nominadas en la categoría Girl Power. Entre las competidoras figuraron “Amiga Mía” de Karol G y Greeicy, “Choka Choka” de Anitta y Shakira, y “Brujería” de Yuridia y Majo Aguilar.

Dueto

La cantante mexicana se llevó el galardón junto a Lola Índigo por su colaboración “Fifty fifty”, que se impuso sobre temas de artistas como Karol G, Shakira y Anitta en una de las categorías más competidas de la noche, celebrada en Marbella, España.

El estreno de “Malas mañas” no fue un hecho aislado dentro de la gala. Xavi, coautor del tema junto a Kenia Os, ganó también esa noche en la categoría mejor fusión música mexicana por su canción “No capea” junto a Grupo Frontera.

La carrera discográfica de Kenia Os comenzó en 2018 con el sencillo “Por siempre”, bajo el sello Lizos Music. En 2020 lanzó su primer EP, Canciones pa mi ex. Vol. 1, que alcanzó el primer lugar en Itunes de México, Colombia, Costa Rica y Ecuador.

En 2021 fundó su propio sello independiente, K Records, y firmó posteriormente con Sony Music México. De esa etapa surgieron sus primeros dos álbumes de estudio: Cambios de Luna (2022) y K23 (2022), este último con un concepto futurista del que se desprendió su éxito “Malas decisiones”, certificado con oro, platino y diamante.