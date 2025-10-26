Kenia y Peso, muy enamorados

Peso Pluma y Kenia Os derrocharon amor en los Billboard Latin Music Awards 2025, los cantantes mexicanos son la pareja del momento y en cada instante que tuvieron la oportunidad, mostraron lo enamorados que están y el buen momento que atraviesan en lo profesional y en el amor.

El primer momento de la noche fue su llegada a la gala realizada en Miami, de la mano y muy sonrientes fue como la pareja posó para los fotógrafos. Peso Pluma, uno de los más nominados y quien fue distinguido con el Premio Vanguardia, llegó vestido de esmoquin, con la camisa abierta y un lazo desamarrado. En su brazo estaba su pareja y también artista Kenia OS, quien llevaba un body de pedrería y una falda de red negros. “Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano”, indicó Peso Pluma, quien además llevaba el cabello cortado casi al raso.

Reconocimiento

Peso Pluma fue sorprendido al ver que su novia Kenia Os le entregaría el Premio Billboard Vanguardia por su innovación y contribución al crecimiento de la música mexicana a nivel global. En cuanto subió al escenario, la pareja se dio un apasionado beso después de que ella lo anunciara con bombo y platillo y le dijera “mi amor”. “Esto es una encrucijada; yo no sabía que ella me lo iba a dar”, expresó emocionado. “Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado, amor… Esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe; un mejor todo”, dijo.