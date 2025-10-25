Kenneth Lavíll se integra a boyband

Antes de integrarse a la primera boyband latina, el cantante, actor y presentador mexicano Kenneth Lavíll formó parte de producciones como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Ahora, el joven continúa expandiendo su carrera al convertirse en uno de los rostros de Santos Bravo, grupo perteneciente a la compañía HYBE, reconocida por impulsar a artistas de k-pop como BTS, TXT y el grupo femenino Katseye.

Originario de Veracruz, Lavíll es representado por HYBE Latin America. Santos Bravo es una iniciativa que nació de un reality show de 12 episodios dirigido por Jaime Escallón y producido por Lucas Jaramillo. En el programa, los participantes demostraron su talento y disciplina dentro del formato coreano, pero con una identidad marcada por los ritmos y la energía latinoamericana.

La alineación musical se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En el escenario, Kenneth Lavíll (16 años, México), Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kaue Penna (19 años, Brasil), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico) interpretaron su sencillo debut, “0 %”.