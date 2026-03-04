Kesha arremete contra Trump

Una publicación en el Tiktok oficial de la Casa Blanca provocó el enojo de Kesha, quien acusó al presidente Donald Trump por el uso indebido de su música.

Se trata de un video, publicado el pasado mes de febrero, en el que aparece un avión militar lanzando misiles hacia un barco, mientras de fondo suena “Blow”, uno de los temas más conocidos de la cantante. Ahora, y a través de sus redes sociales, Kesha arremetió contra el mandatario estadounidense y reprobó, tajantemente, que se use su música para mandar mensajes de odio.

Conflicto bélico

“Ha llegado a mi atención que la Casa Blanca utilizó una de mis canciones para incitar a la violencia”, escribió en sus historias de Instagram.

La artista pop también calificó como “repugnante” la postura del gobierno estadounidense sobre la guerra y rechazó el hecho que vinculen su trabajo con este tipo de mensajes. “Absolutamente no apruebo que mi música sea utilizada para promover violencia de ningún tipo. El amor siempre supera al odio. Esta muestra de desprecio flagrante por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que represento”, agregó.

Por último, aprovechó el momento para hablar de unos de los temas más polémicos de su país: el caso Epstein, y en el que se le ha vinculado al actual presidente de EE. UU. “No dejemos que esto nos distraiga del hecho de que el depredador criminal Donald Trump aparece en los archivos más de un millón de veces”, explicó.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las palabras de Kesha; sin embargo, no es la única artista que se ha manifestado en contra del uso de su música para fines políticos. Billie Eilish, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo son algunas otras figuras que han alzado la voz.