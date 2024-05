Kevin Costner pide creer en sus filmes

Las lágrimas de emoción con las que el actor y director estadounidense Kevin Costner recibió aplausos en la presentación de la primera película de la saga en la que está volcando todos sus esfuerzos (y capital) fueron la antesala de una divertida y emotiva rueda de prensa.

En ella, Kevin dijo entre risas, pero dejando claro que no es broma, que ha venido al Festival no sólo a presentar su Horizonte, el western que está diseñado como saga de al menos tres cintas, pero también a ver si alguno de los billonarios que se pasean en sus enormes yates por la Riviera Francesa escuchan su llamado y quieren producir sus películas. “Yo les prometo que a cambio los invito a todas las alfombras rojas y a vivir todo el glamour que esto conlleva”, explicó con humor el actor de 69 años.

Costner insistió en lo complicado que es hacer este tipo de cine que se considera clásico y simple hoy en día. “Pero no hay nada fácil en hacer un western, hacer uno bueno es muy complejo. Cuando Hollywood los hace simples no me interesan, algo tiene que estar en riesgo. Además, las películas también tienen que lograr tener algo en común contigo, o pierdes la atención. Cuando nos reconocemos en ellas es que podemos empezar a crear momentos que nunca vamos a olvidar”, señaló el realizador.