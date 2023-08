En la industria del entretenimiento, el público tiende a creer que sus ídolos no atraviesan por situaciones complicadas, sin embargo, eso está lejos de ser real, y el cantautor Kevin Kaarl da cuenta de ello.

El éxito musical que ha tenido los últimos años —Kevin tiene 7.3 millones de escuchas mensuales en Spotify y 33 millones de seguidores en Youtube—, no solo le ha traído fama, sino también problemas emocionales, incluidos ansiedad y depresión. “Cuando vas agarrando más volumen en esta industria, puede pasar que vas agarrando más inseguridades y problemas contigo mismo, empiezas a caer y a caer”, cuenta el chihuahuense en entrevista.

Cuando comenzó su proyecto en 2018, el cantante de entonces 17 años lo hacía solo componiendo desde su cuarto. Dos años después, canciones como “San Lucas” y “Vámonos a Marte” se convirtieron en himnos nostálgicos para otros jóvenes de su generación.

Al estar inmerso en su proyecto, cuenta, descuidó su salud física y emocional, teniendo su punto más álgido en plena pandemia del covid-19 cuando, considera, su personalidad se diluyó. “Ya no podía más y me di cuenta de que eso no estaba bien, de que las cosas no tenían que ser de esa forma”, detalla.

Entonces, su manager, que también es un amigo de muchos años, lo engañó: le dijo que irían a una junta muy importante y lo llevó a un terapeuta. “Fue y me aventó ahí, para que me atendiera”, cuenta con ironía.

Con el apoyo profesional logró, como otras veces, refugiarse en la música, pero también en sus amistades, algo que ya esboza en el primer sencillo, “Mis compas tan aquí”, que se desprende de su nuevo álbum, aún sin nombre. “La música me ayudó muchísimo a madurar, de ahí sale mi último álbum, un álbum en el que hablo de temas más serios”, detalla.

Si algo ha ayudado a Kevin de esa experiencia es que ahora la compartirá desde sus canciones, aunque también ha querido dejar un mensaje para todos los que estén atravesando alguna situación similar, especialmente los jóvenes.

“Lo más importante es que vean lo que viven en ese momento, y que en cuanto se sientan mal no lo vean como algo normal, que lo supervisen, que tomen ayuda psicológica, y que no se dejen llevar por los comentarios de los demás, que se pongan a sí mismos como primer lugar”, comparte el compositor, que iniciará una gira por Europa.