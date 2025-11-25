Kevin Spacey dice que sí tiene hogar

Kevin Spacey decidió aclarar su situación personal después de que varios medios internacionales dieran a entender que se encontraba “sin hogar”, generando una preocupación entre sus seguidores.

El protagonista de House of cards recurrió a sus redes sociales para explicar que, aunque no suele hacer este tipo de correcciones, no podía dejar pasar esta situación, pues recibió cientos de mensajes en los que le ofrecían ayuda, alojamiento y hasta un sofá para dormir. “Muchísimas gracias por su apoyo... pero quiero ser claro: no estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver”, dijo en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Spacey aseguró que el problema surgió por la frase “sin hogar” que dio en una entrevista a The Daily Telegraph y que, según él, fue sacada de contexto, pues aunque no tiene una residencia permanente, eso no significa que viva en las calles.

Actualmente se queda en los lugares donde encuentra trabajo, aunque no descarta volver a establecerse en un solo lugar. “Estoy viviendo donde hay trabajo. Espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”, agregó.

El contexto financiero del famoso también influyó en esta confusión. Spacey ha reconocido públicamente, que los gastos legales para defenderse de las acusaciones de agresión sexual lo obligaron a vender su casa en Baltimore, algo que él mismo comentó entre lágrimas.

Conmueve a sus fans

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y no solo se dijeron aliviados de saber que su situación es mucho más llevadera de lo que se había dicho, además de le mandaron mensajes de solidaridad. “Estoy seguro de que volverás aún más fuerte”. “Me alegro de verte, brillante actor”. “Extrañamos tu trabajo”. “Te amamos, feliz de saber que estás bien”. “Volverás a estar en la cima otra vez, mejor que nunca, y siempre tendrás un lugar en nuestros corazones”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.