Kidman, oficialmente divorciada

Nicole Kidman y Keith Urban volvieron oficialmente a la soltería, luego de que un juez de Tennessee les concediera el divorcio tras casi dos décadas de matrimonio.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por TMZ, la resolución se concretó esta semana, tan solo tres meses después de que la actriz presentara la solicitud de divorcio, citando diferencias irreconciliables.

El medio estadounidense también confirmó que el proceso fue sorpresivamente corto ya que, la ahora expareja había llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos y la repartición de bienes.

Tanto Kidman como Urban renunciaron a cualquier pensión alimenticia, tanto entre ellos como para sus hijos, y estuvieron de acuerdo en que cada uno conservara sus bienes, lo que apunta a la existencia de un acuerdo prenupcial.

En cuanto a la crianza, la expareja pactó un esquema detallado. Los hijos pasarán 306 días al año con Kidman y 59 con Urban, además de que ambos se comprometieron a tomar de manera conjunta las decisiones importantes relacionadas con la educación y la atención médica. También acordaron asistir a clases de crianza compartida. Aunque fue a finales del 2025 cuando se dio a conocer el truene entre ambos famosos, fuentes cercanas a la familia aseguraron que ya no estaban juntos desde junio pasado.