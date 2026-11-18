Kika Edgar es de las pocas personalidades que se supo destacar en la actuación para después trasladar su talento en la música con muy buenos comentarios del público y también abraza a la crítica sin temor.

Por eso a 20 años de carrera en la interpretación, ella reconoce que la música la ha abrazado mucho, “y hasta el día de hoy el público me sigue llenado de muy bellas palabras porque les gusta mucho el trabajo que hacemos como cantante”.

Los pies sobre la tierra

Aunque ella no se sube al ladrillo para perder el piso y sabe que, para llegar a ser una excelente intérprete también se debe aceptar los comentarios, el análisis de su carrera en la música: “Me encanta la crítica constructiva porque eso te hace ser mucho mejor. Cuando me la hacen llegar lejos de molestarme me siento muy agradecida, porque eso quiere decir que me están poniendo mucha atención, además, desde un principio yo soy muy autocrítica”.

Kika Edgar cerrará el ciclo de su tour Corazón Roto en el lugar donde todo comenzó: el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el próximo 5 de diciembre.

También adelantó que volverá a la cuarta temporada de La Reina del Sur, donde volverá a dar vida a Genoveva Alcalá, quien se libró del romance con un político corrupto.