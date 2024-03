Kika Edgar, con la inspiración suelta

Kika Edgar reconoce que se dio a conocer entre el público por la actuación, pero antes de ejercer esa profesión, lo suyo ya era el canto y está tan enamorada de este arte que próximamente hará su debut como compositora.

La actriz, quien es una de las protagonistas de la serie de Netflix Pacto de silencio, sabe que aún hay voces las cuales critican a las actrices que forman una carrera como vocalistas. “La música siempre formó parte de mi vida, estuvo más presente que la actuación. Y no, esto no fue para llenarme de fama. Eso puede ser el resultado, más no el objetivo, lo mío es enseñar mi canto y hacer arte”, manifestó Kika.

De esta forma entró de lleno a la producción musical, lo que se reflejó en sus discos Solo boleros, 1 y 2, pero ya es tanta su pasión que ahora, confesó, su faceta como productora la llevó “a tomar la pluma y soltarme a escribir todo esto que sentimos y vivimos mujeres y hombres”. “Va a ser un disco inédito, maravilloso, no se trata de Kika, son las canciones, que conecten con hombres y mujeres, son temas para bailar, sonreír y sanar un poco el alma”, explicó.