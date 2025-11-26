Kika Edgar quiere sanar corazones

Diciembre es el mes del año en el que vuelven los sentimientos tristes a algunas personas, tiempo que coincide con el concierto de Kika Edgar, pero ella dice que las canciones que presentará serán como “curitas para el corazón”.

Diversos especialistas en salud mental coinciden en que el último mes del año florece la “depresión navideña”, donde el frío, la soledad, la tristeza, la nostalgia y el abatimiento son factores de riesgo.

Pero será el sábado 6 de diciembre cuando ella se presente en el Lunario del Auditorio Nacional de forma coincidente con su espectáculo titulado “Corazón roto”. “Es mucha coincidencia (ríe), pero en lo que es la música, mi presentación es lo opuesto al título, es para sanar los corazones que andan apachurrados. Mi música conmueve y muestra mi corazón, que es romántico, ‘viejo’ y también intenso”, indicó.

Kika no es una primeriza en el escenario de ambiente íntimo del foro de Reforma, en la Ciudad de México, ya que antes recibió invitaciones de colegas para acompañarlos en sus shows. “Pero nunca se quita esta emoción de volver, me da una sensación de estar entre familia, de amar y vibrar juntos, eso es lo que envuelve este show”, adelantó sobre el concierto que ofrecerá.