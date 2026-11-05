Kiko Campos cree estar castigado

Kiko Campos cree que fue a raíz de su participación en la serie Timbiriche que Thalía decidió pausar el álbum en el que trabajaron juntos y que estaban a punto de lanzar. A pesar de que la producción discográfica ya estaba muy adelantada, desde la oficina de Tommy Mottola, esposo de la cantante, el productor fue notificado acerca de que el proyecto tendrá que ser pausado indefinidamente.

Campos fue una de las personalidades clave en el historial musical de Timbiriche. Él y su colega Fernando Riba crearon algunos de los temas más importantes del grupo; entre estos “Mírame”, “Si no es ahora” y “Besos de ceniza”.

De hecho, uno de los coordinadores musicales de la serie, como contó Campos a La mesa caliente, fue quien lo buscó para que colaborara en la adaptación de 15 de las canciones de la banda que fueron interpretadas, a lo largo de los ocho episodios, por los actores de la producción de Vix.

Sin saber del proyecto

El compositor, de origen chileno, niega haber tenido conocimiento de la forma en que la historia de los Timbiriches sería contada y aclara que, en realidad, con la única persona de la producción con la que tuvo trato fue con el coordinador musical, anteriormente mencionado. “El chavo que me contrató nunca lo conocí en persona, siempre estuvimos por zoom, por mensaje, pero nunca estuvimos en persona hablando de nada, no tenía yo la menor idea de si ellos (los integrantes de Timbiriche), estaban de acuerdo”, indicó.

Campos reconoce que se convenció así mismo de que sería una producción rigurosa, debido a que, en ella, participaron algunos ejecutivos involucrados en la creación de otras bioseries, como la de Luis Miguel y Paco Stanley. “Me pareció muy bien y profesional”, expresó.

Aunque Campos indica que no ha visto la serie, ya está al tanto de que los integrantes del grupo no están de acuerdo con lo que se sugirió en pantalla y su participación en esa producción ya ha comenzado a tener efectos colaterales.

Como contó al programa de Telemundo, desde hace alrededor de cuatro años, comenzó a trabajar con Thalía en un nuevo álbum; sin embargo, este no ha sido lanzado, en todo este tiempo, porque la cantante habría probado suerte en el regional mexicano.

Reclamo

Pero, ahora que faltaba poco para ultimar detalles sobre el lanzamiento de ese disco, Thalía se enteró de su colaboración en la serie, en donde ni ella ni su madre, doña Yolanda Miranda Sodi, son retratadas positivamente, por lo que la cantante lo confrontó por mensaje de texto.“Si no mal recuerdo me dice ‘oye, ¿tú tuviste que ver con la serie de Timbiriche?’. Y abajo pone así, con exclamación, ‘¡qué fuerte!’”, contó.

Campos lamenta la reacción de la cantante pues piensa que fue por su trabajo en la serie que, ahora, Thalía y el equipo que hay detrás de ella han decidido que, por el momento, el lanzamiento de ese álbum debe volver a ser puesto en pausa. “Es un disco muy ambicioso, que ya está terminado y es buenísimo; es la primera vez que me llaman de la oficina de Thalía con Tommy, para decirme que ella va a estar ocupada los siguientes meses, que pone en ‘stand by’ nuestra producción”, detalló.