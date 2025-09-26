Kiko Campos pide perdón a Sasha

Kiko Campos, uno de los productores principales de Timbiriche, envía disculpas a Sasha Sokol por haber normalizado la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella era menor de edad. Para el músico, resulta vergonzante no haber tenido la consciencia de que lo que la joven atravesaba no era correcto y no debía de ser pasado por alto.

Hace tres meses, exactamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de Sokol y negó el amparo interpuesto por Luis de Llano, por lo que tendrá que compensar económicamente a la cantante, de la que no podrá volver a referirse, y deberá disculparse públicamente.

Tras esta resolución judicial, son muchas figuras del medio que han respaldado a Sasha pues no solo obtuvo justicia, después de más de 30 años, sino que, ahora, se dictaminó que no existirá plazo de prescripción para los casos de aquellas personas que hayan sido víctimas de abuso sexual, mientras eran menores de edad.

Postura

A este respecto, Kiko Campos, compositor de algunas de las canciones más exitosas de Timbiriche (“Besos de ceniza”, “Con todos menos conmigo” y “Si no es ahora”), y productor del álbum debut de Sasha, fue cuestionado, por Posta MX, y otros medios, acerca de si tenía alguna postura sobre el fallo legal de la SCJN.

Serio, Campos accedió a responder a la pregunta, anticipando que él también le debía una disculpa a la cantante pues fue uno de los testigos de la relación que mantuvo con de Llano, pese a la gran diferencia de edad que existía entre ambos. “Es una cuestión bien seria, yo también pido una disculpa, no nada más a Sasha, a toda esa generación, yo me disculpo con todas estas chicas que tuvieron estos acosos y abusos”.

El arreglista reconoció que, por esa época, se solía normalizar y, hasta se le celebraba a quienes mantenían un vínculo con personas más jóvenes. “Lo normalizamos todos y fue un gran error, se usaba, no era mal visto o nosotros no lo veíamos como una falta grave, nos parecía cotidiano, normal, es más, hasta echaban porras de ´mira, este anda con una chavita’, estuvimos mal todos, era otro momento, el mundo era otro, México ha cambiado”, reflexionó.

El músico de origen chileno se dijo avergonzado por atestiguar lo que pasó y no haber intervenido. “Yo, en lo personal, me avergüenzo de haber tenido esa actitud cuando era evidente que había una chiquita, que tenía una relación fuera de lo común con un hombre muy mayor ya, no sé, yo siento vergüenza personal, me he disculpado con Sasha por haber pasado esto por alto”.

Una mujer valiente

Así, expresó que ya se ha disculpado con Sokol, con la que mantiene una buena relación y a quien tiene en un gran concepto, pues la denominó como una mujer valiente, inteligente y de gran madurez, pues esas aptitudes son las que considera que la proveyeron de la fuerza para alzar la voz y encabezar esa lucha. “Es una valiente, una gente muy muy preparada, una intelectual, una gente con una gran madurez y, todo esto que hizo, lo demuestra, yo estoy totalmente feliz por lo que pasó, qué bueno que sucedió todo esto, es beneficiosos para todos, ella es mi amiga, somos muy amigos y tenemos mucha confianza”.