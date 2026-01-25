Kill Bill tendrá versión extendida

El regreso de Kill Bill a los cines mexicanos se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. Por primera vez en México, la versión extendida y definitiva, titulada Kill Bill: the whole bloody affair, será proyectada.

La noticia ha generado entusiasmo entre fanáticos del cine de acción, quienes llevan años esperando ver el clásico dirigido por Quentin Tarantino en una obra íntegra tal como fue concebida por su director.

El anuncio de este estreno exclusivo fue hecho por la cadena Cinépolis, y aunque no se ha confirmado la fecha oficial, siguiendo la tendencia vista en otros países, se ha manejado el 19 de febrero como la más probable para esta llegada.

Se trata de la edición definitiva que Tarantino imaginó desde un inicio, uniendo los volúmenes 1 y 2 en una experiencia continua y extendida. Esta función especial traerá consigo varias novedades para el público mexicano como la duración total de 4 horas y 41 minutos, con un intermedio programado para comodidad de los asistentes.

Secuencia animada inédita: más de siete minutos de animación que no aparecieron en los estrenos comerciales. Batalla de los “Crazy 88” a color: la icónica escena se proyectará completamente a color, distinta a la original en blanco y negro. Narrativa integral: se eliminan resúmenes y fragmentos añadidos, manteniendo la estructura y ritmo pensados por el director.